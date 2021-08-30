«Укравтодор» за полгода получил более 70 миллионов гривен убытков

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») понесло в первом полугодии нынешнего года убытков на 73,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает проект «Марлин».

В пояснительной записке предприятия убытки обосновываются такими факторами, как недостаточный объем доходов от выполнения дорожных работ, расходы на содержание производственных баз, которые не используются в хозяйственной деятельности дочерних предприятий и получением штрафов за несвоевременную уплату налогов, расчетов за газ и электроэнергию.

Отмечается, что в состав принадлежащей «Укратодору» госкомпании «Автомобильные дороги Украины» входят 33 дочерних предприятий. За второй квартал 2021 года чистый убыток получили 18 из них. Наибольшие убытки получили Луганский облавтодор — 7,9 млн грн; Ровенский и Черкасский — 7,2 млн грн. Наибольшую прибыль получили автодоры Николаевской области в сумме 6,1 млн, Донецкой — 3,4 млн грн и Сумской — 3,2 млн грн.

«Автомобильные дороги Украины» управляет оздоровительным комплексом «Подолье» в Хмельницкой и пансионатом «Дорожник» неподалеку Бердянска. Оба объекта также отчитались об убытках на сумму 800 тыс. грн за второй квартал этого года.

По состоянию на июнь у «Автомобильных дорог Украины» долгов на 3,5 млрд грн. За аналогичный период прошлого года эта сумма была меньше — 2,9 млрд грн. По результатам 2020 года государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» отчиталась о чистых убытках на сумму 130 млн грн.