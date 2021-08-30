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«Линейки необязательны». Минздрав дал рекомендации по проведению в школах торжеств 1 сентября

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Прилепа Александр / УНИАН

Министерство здравоохранения выпустило рекомендации по проведению в учебных заведениях торжеств ко Дню знаний 1 сентября.

Об этом сообщается на странице Минздраве.

«Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия, или нет (и я в каком формате) остается за администрацией школы», — подчеркнули в ведомстве.

Если же торжественная линейка ко Дню первого звонка все же предполагается, то Минздрав рекомендует:

Если же учебное заведение выберет альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, то министерство рекомендует организовывать празднование в пределах каждого класса отдельно, проводить их под открытым небом, или вообще организовать День знаний в интерактивной форме.