«Линейки необязательны». Минздрав дал рекомендации по проведению в школах торжеств 1 сентября

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Прилепа Александр / УНИАН

Министерство здравоохранения выпустило рекомендации по проведению в учебных заведениях торжеств ко Дню знаний 1 сентября.

Об этом сообщается на странице Минздраве.

«Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия, или нет (и я в каком формате) остается за администрацией школы», — подчеркнули в ведомстве.

Если же торжественная линейка ко Дню первого звонка все же предполагается, то Минздрав рекомендует:

организовывать торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);

стараться не смешивать детей разных возрастных групп/классов;

избегать образования толпы;

следить за соблюдением физического дистанцирования — 1,5 метра;

воздерживаться от организации массовых мероприятий и приглашение развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;

максимально сократить время проведения мероприятия;

Если же учебное заведение выберет альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, то министерство рекомендует организовывать празднование в пределах каждого класса отдельно, проводить их под открытым небом, или вообще организовать День знаний в интерактивной форме.