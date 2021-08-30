«Линейки необязательны». Минздрав дал рекомендации по проведению в школах торжеств 1 сентября
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- Олег Панфилович
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Прилепа Александр / УНИАН
Министерство здравоохранения выпустило рекомендации по проведению в учебных заведениях торжеств ко Дню знаний 1 сентября.
Об этом сообщается на странице Минздраве.
«Торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными. Решение проводить праздничные мероприятия, или нет (и я в каком формате) остается за администрацией школы», — подчеркнули в ведомстве.
Если же торжественная линейка ко Дню первого звонка все же предполагается, то Минздрав рекомендует:
- организовывать торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке);
- стараться не смешивать детей разных возрастных групп/классов;
- избегать образования толпы;
- следить за соблюдением физического дистанцирования — 1,5 метра;
- воздерживаться от организации массовых мероприятий и приглашение развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы;
- максимально сократить время проведения мероприятия;
Если же учебное заведение выберет альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, то министерство рекомендует организовывать празднование в пределах каждого класса отдельно, проводить их под открытым небом, или вообще организовать День знаний в интерактивной форме.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый учебный год начнется вовремя и будет проходить в обычном режиме. Дети больше не будут учиться в дистанционном режиме.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей. По его словам, будут работать только те школы, где будут вакцинированы менее 80% учителей. Если не вакцинированы — дистанционное обучение.