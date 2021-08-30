В Украине за сутки вакцинировали более 41 тысячи людей, коронавирусом заболели 749 человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Украине за прошлые сутки, 29 августа, вакцинировали от коронавируса 41 477 человек. Первую дозу получили 13 320 украинцев, а вторую — 28 157.
Как сообщает Министерство здравоохранения, всего с начала прививочной кампании в Украине полностью вакцинировали 3 622 915 людей.
Что касается количества больных коронавирусом, за прошлые сутки выявили 749 заражений. Больше всего — в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях. В больницы попали 583 человека, а умерли от осложнений - 18.
Всего с начала пандемии в стране выявили 2 284 940 случаев коронавируса. Умерли от него 53 738 человек.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун.