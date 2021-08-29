В Одессе за столкновение с правоохранителями накажут более 60 человек, 12 из них — подростки

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В Одессе за нападение на правоохранителей после «Марша равенства» привлекают к ответственности 61 человек, более 10 из них — несовершеннолетние.

Об этом сообщили в Одесском районном управлении полиции № 1.

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 28 августа, вечером после акции. Группа молодых людей напала на правоохранителей, применив слезоточивый газ.

В результате нападения почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.

Сейчас задержаны 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет, решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. Возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины

Кроме этого, по еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Родителей подростков привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях).