В Украине за сутки выявили почти две тысячи случаев COVID-19 — вакцинировано уже 5,3 млн человек

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В Украине за сутки медики вакцинировали 87 567 человек, из них первую дозу получили 29 772, а полностью иммунизированы — 57 795.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток работали 693 мобильные бригады, 1 941 пункт прививки и 377 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании препарат получили 5 295 407 человек. Первой дозой привито 5 295 405 человек, а второй — 3 594 758. Всего проведено 8 890 163 прививки.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве.

Также за сутки в Украине выявили 1 906 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 134 ребенка и сорок медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19, по данным Минздрава, заболели более 2,2 миллиона человек, 53 720 — умерли.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.

Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.