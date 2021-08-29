На Донбассе боевики ранили 10 украинских военных

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины и ранили 10 военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. Пострадавших среди местного населения нет.

У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования РФ трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что рядом с Донецком, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи н. п. Травневое российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического станкового гранатомета.

Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение, уже второй случай за неделю.

Неподалеку от Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. У Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще четверо — боевые травмы.