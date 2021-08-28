Возле Крита затонуло судно с 7 тысячами тонн украинской пшеницы
- Автор:
- Олег Панфилович
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Izuddin Helmi Adnan / Unsplash
В Критском море затонул сухогруз с семью тысячами тонн украинской пшеницы.
Об этом пишет портал Maritime Bulletin.
Судно Sea Bird направлялось из Украины в Тунис. Корабль затонул после столкновения, других подробностей не сообщается. Всех 16 членов экипажа судна спасли.
Издание отмечает, что судя по позициям кораблей, Sea Bird, вероятно, столкнулся с ливанским грузовым кораблем Haya. Весь экипаж Sea Bird, в составе которого было 16 сирийцев, спасли во время широкомасштабной поисково-спасательной операции.
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