Обстрелы Авдеевки: ранения и травмы получили 8 украинских военных
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- Олег Панфилович
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Sasha Maksymenko / Flickr
Вследствие обстрелов в районе Авдеевки ранения и травмы получили восемь украинских бойцов.
Об этом сообщает представительство Украины в Трехсторонней контактной группе.
Во время обстрела боевики применяли минометы и артиллерию калибра 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими договоренностями. «На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал», — заявили в представительстве. Отмечается, что ВСУ дали адекватный ответ на обстрелы.
По мнению представительства Украины в ТКГ, задача противника — спровоцировать на неадекватный ответ, а потом заявить об «агрессивных действиях Украины» и создать напряжение, в идеале — сорвать переговоры президента Владимира Зеленского с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе об участи Штатов в таком урегулировании.
Также отмечается, что созывать внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности не планируют, поскольку Россия блокирует такие инициативы.
- Утром 28 августа из-за обстрелов со стороны боевиков «Укрзалізниця» вынужденно ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка на три дня. Сотрудников станции и пассажиров пришлось эвакуировать в укрытия.
- Артиллерийский огонь боевиков в Авдеевке повредил промышленную базу, жилые дома и электросети.