В Авдеевке из-за обстрела повреждены база, жилые дома и электросети. Открыто уголовное производство
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- Костя Андрейковец
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Утренний артиллерийский огонь боевиков по Авдеевке повредил промышленную базу, жилые дома и электросети.
Об этом УНН сообщил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
По его словам, под обстрел попала промышленная база, где находятся украинские военные. Один из них получил осколочные ранения. Также пострадали пятиэтажное здание возле базы и несколько других домов.
Барабаш рассказал, что обстрелы велись в два этапа — с 06:15 до 07:50 и с 08:50 до 10:15. Он отметил, что стреляла 122-мм самоходная гаубица «Гвоздика».
«Около 25 снарядов прилетело, ориентировочно, из «Гвоздики». Боевики открыли огонь со стороны оккупированного Спартака. Второй этап начался в 08:50. До 10:15 было более 30 прилетов. Были и 122 калибр, и «Гвоздика», — добавил Барабаш.
В сети уже появились видео последствий обстрела.
Штаб ООС подтвердил факт применения боевиками минометов и артиллерии калибра 122-мм. Об обстреле проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, а прокуратура открыла уголовное производство. В штабе отметили, что украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрел.
Оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщает, что в результате обстрелов ранения получили еще трое военных. Авдеевка входит в зону ответственности группировки, но уточнений, где именно были ранены военные, нет.
- Утром 28 августа из-за обстрелов со стороны боевиков «Укрзалізниця» вынужденно ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка на три дня. Сотрудников станции и пассажиров пришлось эвакуировать в укрытия. В результате обстрела ранения получил один военный, среди мирных жителей пострадавших нет.