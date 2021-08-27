У Тома Круза во время съемок фильма угнали элитный BMW с ценным багажом

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Flickr / Gage Skidmore

В британском Бирмингеме, во время съемок эпизода для новой части франшизы «Миссия невыполнима» неизвестные угнали BMW голливудского актера Тома Круза.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Элитный автомобиль Круза был припаркован возле «Гранд-отеля», где остановился 59-летний исполнитель главной роли.

Злоумышленники использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. На это угонщикам понадобилось всего несколько минут. Пропажу обнаружил телохранитель Круза и сообщил в полицию.

Благодаря встроенной в транспорт системе отслеживания автомобиль удалось найти. Однако все содержимое, которое сам актер оценил в десятки тысяч долларов, исчезло.

Ранее сообщалось, что Том Круз во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7» приземлился на вертолете в чужом саду, а затем покатал на воздушном судне незнакомых детей.