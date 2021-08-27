На ремонте дорог Черновицкой области, пострадавших от наводнения, разворовали 1,3 миллиона гривен

Новости

СБУ разоблачила схему разворовывания бюджетных денег, которые были выделены на ремонт размытых дорог в Черновицкой области после июньского наводнения в 2020 году.

По данным СБУ, речь идет о хищении 1,3 миллиона гривен.

По предварительной информации, к схеме причастны местные чиновники, подрядчик, который полностью не выполнил восстановительные работы, а также должностные лица, контролирующие техническую экспертизу.

Соглашение на капремонт поврежденной дороги подписали должностные лица одного из сельсоветов Черновицкой области. Стоимость работ по контракту составляла более 5,5 миллиона гривен. Однако, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, работы были некачественными и выполнены не в полном объеме, поскольку на них присвоили деньги.

Подобное правоохранители выявили на ремонте моста регионального значения — в актах выполненных работ есть неправдивые данные. Размер ущерба от этого ремонта еще устанавливается.