Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Что она предусматривает

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО об утверждении Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Соответствующая стратегия появилась в Украине впервые за 30 лет. Она состоит из 254 пунктов, которые определяют основные направления и приоритеты внешней политики.

«Реализация Стратегии позволит и в дальнейшем проводить проактивную внешнюю политику Украины, защищать национальные интересы на всех важных направлениях, а также в полной мере использовать потенциал дипломатической службы для усиления возможностей нашего государства», — говорится в сообщении.

Стратегия разделена на несколько разделов. Среди общих положений указано, что в основе внешней политики Украины лежит стратегический курс на членство в ЕС и НАТО. Среди приоритетов закреплено:

обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины,

восстановление ее территориальной целостности,

противодействие агрессии Российской Федерации,

курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО,

продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций,

защита прав и интересов граждан Украины за рубежом,

утверждение положительного имиджа Украины в мире.

Отдельно также существует раздел, посвященный стратегии внешней политики в отношении России и противодействия ее агрессии. «Политика Российской Федерации сегодня является основной угрозой для Украины и Европы», — указано в стратегии.