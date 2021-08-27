Луганская «Заря» узнала соперников в групповом этапе дебютной Лиги конференций УЕФА
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- Алексей Ярмоленко
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Sitade / Getty Images
Луганский футбольный клуб «Заря» узнал имена соперников в групповом этапе дебютного розыгрыша Лиги конференций УЕФА.
Жеребьевка состоялась 27 августа в Стамбуле.
«Заря» попала в группу C, где сыграет с итальянской «Ромой», болгарским ЦСКА и норвежским «Будё-Глимт».
В целом жеребьевки завершилась следующим образом:
Группа А: ЛАСК (Австрия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия)
Группа В: «Гент» (Бельгия), «Партизан» (Сербия), «Флора» (Эстония), «Анортосис» (Кипр)
Группа С: «Рома» (Италия), «Заря» (Украина), ЦСКА (Болгария), «Будё-Глимт» (Норвегия)
Группа D: АЗ (Нидерланды), ЧФР (Румыния), «Яблонец» (Чехия), «Раннерс» (Дания)
Группа Е: «Славия» (Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион» (Германия), «Маккаби» Хайфа (Израиль)
Группа F: «Копенгаген» (Дания), ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Линкольн» (Гибралтар)
Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн» (Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения)
Группа H: «Базель» (Швейцария), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омония» (Кипр)
Первые поединки начнутся уже 16 сентября.
- В апреле 2021 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал новый формат розыгрыша еврокубков с 2024 года. С сезона 2024/2025 года в Лиге чемпионов будут играть не 32 клуба, а 36. Они не будут участвовать в группах — вместо этого создастся отдельная лига. Соответственно изменятся и Лига Европы и Лига конференций. Там также команды будут играть в формате лиги и количество матчей возрастет. В дальнейшем УЕФА прогнозирует, что количество клубов в этих лигах тоже может вырасти до 36.