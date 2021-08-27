Луганская «Заря» узнала соперников в групповом этапе дебютной Лиги конференций УЕФА

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Луганский футбольный клуб «Заря» узнал имена соперников в групповом этапе дебютного розыгрыша Лиги конференций УЕФА.

Жеребьевка состоялась 27 августа в Стамбуле.

«Заря» попала в группу C, где сыграет с итальянской «Ромой», болгарским ЦСКА и норвежским «Будё-Глимт».

В целом жеребьевки завершилась следующим образом:

Группа А: ЛАСК (Австрия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Алашкерт» (Армения), ХИК (Финляндия)

Группа В: «Гент» (Бельгия), «Партизан» (Сербия), «Флора» (Эстония), «Анортосис» (Кипр)

Группа С: «Рома» (Италия), «Заря» (Украина), ЦСКА (Болгария), «Будё-Глимт» (Норвегия)

Группа D: АЗ (Нидерланды), ЧФР (Румыния), «Яблонец» (Чехия), «Раннерс» (Дания)

Группа Е: «Славия» (Чехия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Унион» (Германия), «Маккаби» Хайфа (Израиль)

Группа F: «Копенгаген» (Дания), ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Линкольн» (Гибралтар)

Группа G: «Тоттенхэм» (Англия), «Ренн» (Франция), «Витесс» (Нидерланды), «Мура» (Словения)

Группа H: «Базель» (Швейцария), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омония» (Кипр)

Первые поединки начнутся уже 16 сентября.