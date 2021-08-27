На Донбассе при обстреле погиб украинский военный

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

На Донбассе в зоне боевых действий погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток», в зоне ответственности которой произошла трагедия.

Военный был убит боевиками во время обстрела украинских позиций. Указано, что он получил несовместимые с жизнью ранения, возможно, осколочные. Других деталей не сообщают. Штаб Операции объединенных сил о потерях пока не информирует.