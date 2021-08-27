Зеленский подписал закон о реструктуризации более 100 миллиардов гривен долга за газ

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President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Об этом сообщается в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, расчетная дата урегулирования задолженности переносится с 1 июля 2016 года на 1 июня 2021 года.

Предприятиям разрешат реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа (примерно 46 миллиардов гривен) и спишут начисленную пеню, а задолженность по разнице в тарифах перед предприятиями урегулируют за счет государственного бюджета (более 30 миллиардов гривен).

Кроме этого, закон предусматривает остановку производств и мер по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с «Нафтогазом» и операторами газораспределительных сетей.

Как указывается в пояснительной записке к документу, по состоянию на 1 мая 2021 года размер задолженности достиг 100 миллиардов гривен.