Зеленский подписал закон о реструктуризации более 100 миллиардов гривен долга за газ
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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President Of Ukraine / Flickr
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации задолженности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).
Об этом сообщается в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, расчетная дата урегулирования задолженности переносится с 1 июля 2016 года на 1 июня 2021 года.
Предприятиям разрешат реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа (примерно 46 миллиардов гривен) и спишут начисленную пеню, а задолженность по разнице в тарифах перед предприятиями урегулируют за счет государственного бюджета (более 30 миллиардов гривен).
Кроме этого, закон предусматривает остановку производств и мер по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с «Нафтогазом» и операторами газораспределительных сетей.
Как указывается в пояснительной записке к документу, по состоянию на 1 мая 2021 года размер задолженности достиг 100 миллиардов гривен.
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