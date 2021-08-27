Американская ULA больше не будет покупать двигатели у России. Ракеты Atlas V отойдут в историю

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ULA / Twitter

Американская компания-оператор United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, отказалась от покупки у России двигателей для первой ступени РД-180, которые использовались ракетами Atlas V.

Об этом The Verge рассказал исполнительный директор компании ULA Тони Бруно.

ULA долгое время покупала РД-180 для Atlas V, первый запуск которой состоялся в 2002 году. Для российского «Энергомаша» и космической отрасли РФ многолетние поставки были важным источником дохода, но теперь ULA будет переходить на новые ракеты Vulcan. Для нее двигатели BE-4 ULA совместно с компанией Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса разрабатывает уже несколько лет. Сроки запуска Vulcan несколько раз переносились (с 2021 на 2022 год) из-за технических проблем, однако сейчас, по словам Бруно, проблемы наконец решены и поставки BE-4 ожидаются уже в этом году.

Сами РД-180 были для США и России «камнем преткновения». Когда РФ оккупировала Крым и часть Донбасса, Конгресс США запретил ВВС страны запускать свои спутники на этих Atlas V и постановил прекратить запуски в интересах Пентагона к 2022 году. Atlas V долгое время считались самыми надежными, но превышали по цене запуска те же SpaceX Илона Маска. Запуск ракеты Маска Falcon 9 обходится порядка $62 млн, а запуск Atlas V — в $100 млн (до снижения стоимости — $187 млн).

Бруно заявил, что ULA в ближайшее время запустит 29 ракет Atlas V, после чего они отойдут в историю, как и зависимость от российских двигателей.