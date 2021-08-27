В Харькове у женщины выявили малярию. Она недавно вернулась из Нигерии

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В Харькове зарегистрировали случай малярии — у 42-летней женщины, которая вернулась из Нигерии.

Об этом сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Женщина вернулась в Украину 16 августа, 20 августа появились симптомы (общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,5 °С), обратилась к врачам 24 августа, тогда же подтвердилась малярия.

Во время пребывания в Нигерии она не болела, однако замечала укусы комаров. До выезда и во время пребывания в стране химиопрофилактику против малярии она не делала.

2020 года и с начала 2021 года в Харьковской области зарегистрировали девять завозных случаев малярии, два человека умерли (жители Харькова, которые находились в странах Африканского континента и ни прошли химиопрофилактику).

Малярия — инфекционная болезнь, которая наиболее распространена в странах с тропическим климатом и протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела. Если планируете поездку в страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, необходимо пройти курс профилактического лечения (химиопрофилактики). Препарат определяет врач с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности. Профилактических прививок против малярии не существует.

Если после посещения страны с тропическим климатом появилась лихорадка, головная боль, слабость, озноб или другие симптомы, немедленно нужно обратиться к врачу и сообщить, какую страну и когда посещали. Малярия является причиной более 400 тысяч смертей в год, в основном среди детей в Африке.