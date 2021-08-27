Киевская прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который поставил военным некачественные консервы на 800 тысяч гривен
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- Ангелина Шеремет
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Предпринимателю сообщили о подозрении в хищении 800 тысяч гривен на поставке продуктов для военных.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в пятницу, 27 августа.
Предприниматель и военная часть заключили договор на закупку 10 000 кг мясных консервов для военных. Поставщик знал, что его товар не соответствует требованиям качества, но все равно поставил его воинской части, там с ним рассчитались.
Однако экспертиза установила, что консервы не соответствуют требованиям ГОСТа. Вследствие этого государственному бюджету нанесли ущерб на 800 тысяч гривен. Следователи также проверяют группу предпринимателей на причастность к поставке других некачественных продуктов военным.
О подозрении ему сообщили по факту растраты и присвоения денег государственного бюджета в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК Украины).