Киевская прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю, который поставил военным некачественные консервы на 800 тысяч гривен

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Предпринимателю сообщили о подозрении в хищении 800 тысяч гривен на поставке продуктов для военных.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в пятницу, 27 августа.

Предприниматель и военная часть заключили договор на закупку 10 000 кг мясных консервов для военных. Поставщик знал, что его товар не соответствует требованиям качества, но все равно поставил его воинской части, там с ним рассчитались.

Однако экспертиза установила, что консервы не соответствуют требованиям ГОСТа. Вследствие этого государственному бюджету нанесли ущерб на 800 тысяч гривен. Следователи также проверяют группу предпринимателей на причастность к поставке других некачественных продуктов военным.

О подозрении ему сообщили по факту растраты и присвоения денег государственного бюджета в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК Украины).