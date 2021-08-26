Кабмин утвердил порядок лишения степени высшего образования
- Автор:
- Олег Панфилович
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Nathan Dumlao / Unsplash
Кабинет министров утвердил порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Порядок распространяется на решение о присуждении степеней «младший бакалавр», «бакалавр» и «магистр» и присвоения соответствующих квалификаций. Степени лишать в случае обнаружения, в частности в квалификационной работе, академического плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана, взяточничества.
Ученый совет вуза будет утверждать порядок выявления и установления фактов нарушения академической добродетели. Этот порядок будет содержать процедуру создания и работы органа, который проводит проверку, основания для нее, сроки, основания и порядок обжалования результатов проверки.
Кроме того, в порядке будут прописаны процедура, сроки изучения и экспертизы квалификационных работ соискателей высшего образования, заявлений (сообщений) о фактах нарушения академической добродетели, а также порядок подготовки и требования к экспертному заключению.
Отменять решение будет вуз, который присвоил соответствующую степень высшего образования, или его правопреемник. Проверка информации о нарушениях академической добропорядочности и принятия соответствующего решения университетом будет проводиться в течение двух месяцев.
- В июне 2020 года экс-министр образования и науки Анна Новосад обвинила министра образования Сергея Шкарлета в плагиате научных работ. По ее словам, тот сплагиатил тексты у других авторов для трех научных работ. В интервью «Голосу Украины» в 2012 году Шкарлет заявлял, что за плагиат необходимо вводить наказание для всех участников учебного процесса.
- Шкарлет сначала отрицал наличие плагиата в своих работах. Впоследствии он заявлял, что любая программа покажет в любом тексте плагиат, и подчеркивал, что вопрос о плагиате в его работах «давно закрыт».