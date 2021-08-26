Адвокат: Нападавшего на Порошенко отпустили без объявления подозрения, его «защищает власть»

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Адвокат лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что полиция отпустила нападавшего с зеленкой на пятого президента и не сообщила ему о подозрении.

Об этом он заявил перед входом в Печерский суд.

По словам Голованя, полиции дан «сверху» указ квалифицировать дело как хулиганство, хотя, по утверждению адвоката, нападение должно быть квалифицировано как насилие в отношении государственного деятеля (ст. 346 УК), поскольку нападение было «напрямую связано с политической деятельностью» Порошенко.

Головань заявил, что нападавший действовал не один, у него было три сообщника. Само нападение он назвал спланированным и отметил, что нападавшего покрывает действующая власть.

Адвокаты Порошенко будут добиваться через суд расследования нападения по ст. 346 УК. «Мы не дадим «замылить» это дело», — сказал Головань.

Депутат Киевсовета Виктор Кононенко добавил, что «ЕС» и Порошенко не ставят себе целью посадить нападающего. «Человека просто подставили заказчики, подставила действующая власть», — сказал он.