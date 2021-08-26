Крупнейший немецкий медиахолдинг покупает американскую Politico. Сумма сделки — более миллиарда долларов

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Один из крупнейших медиахолдингов Германии и Европы Axel Springer договорился о покупке американской медиакомпании Politico, которая выпускает одноименную газету и журнал о внешней и внутренней политике США, а также ведет несколько сайтов.

О сделке сообщила пресс-служба Axel Springer.

Договор заключили с владельцем Politico — компанией Capitol News Company.

После одобрения сделки регулятором немецкий медиаконцерн получит контрольный пакет акций Politico, а также 50% акций сайта о технологиях Protocol и компании Politico Europe, основанной в 2014 году в Брюсселе.

Роберт Оллбриттон, основатель Politico и Protocol, продолжит выполнять обязанности издателя.

Сумма сделки не разглашается, но по данным The Wall Street Journal и CNBC речь о более чем миллиарде долларов.