Крупнейший немецкий медиахолдинг покупает американскую Politico. Сумма сделки — более миллиарда долларов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Один из крупнейших медиахолдингов Германии и Европы Axel Springer договорился о покупке американской медиакомпании Politico, которая выпускает одноименную газету и журнал о внешней и внутренней политике США, а также ведет несколько сайтов.
О сделке сообщила пресс-служба Axel Springer.
Договор заключили с владельцем Politico — компанией Capitol News Company.
После одобрения сделки регулятором немецкий медиаконцерн получит контрольный пакет акций Politico, а также 50% акций сайта о технологиях Protocol и компании Politico Europe, основанной в 2014 году в Брюсселе.
Роберт Оллбриттон, основатель Politico и Protocol, продолжит выполнять обязанности издателя.
Сумма сделки не разглашается, но по данным The Wall Street Journal и CNBC речь о более чем миллиарде долларов.
- Медиаконцерн Axel Springer владеет изданиями Insider (ранее Business Insider), Morning Brew, а также газетами Bild и Die Welt.
- В конце мая Томаш Фиала стал новым владельцем «Украинской правды». Редактор-основатель «Украинской правды» Алена Притула по соглашению передала 100% корпоративных прав на издание, теперь все его активы переходят в группу Dragon Capital. Компания — одна из крупнейших групп в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. В медиагруппу «НВ» компании Dragon Capital также входят журнал «Новое время», «Радио НВ» и портал NV.ua.