Возле аэропорта Кабула произошли взрывы, есть погибшие

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У аэропорта Кабула в Афганистане произошел взрыв, сообщается о многочисленных раненых и погибших.

Об этом пишет Reuters.

По предварительным данным, взрыв возле одного из выходов из аэропорта произошел из-за самоподрыва смертника. По словам представителя Белого дома, президенту США Джо Байдену уже сообщили о взрыве. Байден как раз встречался с представителями спецслужб по поводу ситуации в Афганистане, когда появились первые сообщения о взрыве.

По данным Aljazeera, ранения получили не менее 15 человек. Среди них, как сообщают американские СМИ, трое американских солдат.

При этом издание Al Arabiya сообщает, что Министерство обороны Турции заявило о двух взрывах возле аэропорта. Кроме того, телеканал Sky News сообщает об 11 погибших в результате теракта, а посольство Франции в Афганистане заявило об угрозе нового взрыва.

Позже Пентагон сообщил о втором взрыве, который произошел у отеля Baron, расположенного рядом с аэропортом Кабула. Там добавили, что взрыв является результатом «комплексной атаки, которая привела к ряду жертв среди военных и гражданского населения». О количестве пострадавших пока неизвестно.