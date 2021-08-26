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В Украине заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Названы адреса

Автор:
Костя Андрейковец
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picture alliance / Contributor / Getty Images

В Украине с пятницы, 27 августа, на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработают 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий назвал адреса, на которых заработают камеры:

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 77 приборов, расположенных в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, а также в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской и Одесской областях.