Депутат от «ЕС» Кононенко: Порошенко после обливания зеленкой получил ожоги глаз

Новости

Facebook / Киев Оперативный

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко после обливания его зеленкой получил ожог глаз второй степени.

Об этом заявил депутат Киевсовета от «Европейской солидарности» Виктор Кононенко, передает Укринформ.

«На сегодня у Петра Алексеевича ожог глаз второй степени. Как это повлияет на его зрение — врачи не знают. И это можно будет определить только в течение какого-то времени», — сказал он.

Кононенко рассказал, что первая попытка нападения на Порошенко была осуществлена, когда зеленую смесь пытались бросить с моста на Аллею Героев Небесной Сотни. «Но в конце концов воспользовались «узким местом» у Мемориала, где колонна остановилась по просьбе членов семей погибших героев», — напомнил он.

Кроме того, Кононенко также обратил внимание на то, что Управление госохраны сняло с охраны Порошенко трех человек. Он уверяет, что еще накануне, 23 августа, УГО имело информацию о том, что нанятые группы «титушек» будут атаковать Порошенко.