Министр Кулеба: Россия разместила в оккупированном Крыму корабли, оснащенные крылатой ракетой «Калибр»

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Россия разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия — корабли, оснащенные крылатой ракетой «Калибр».

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга 26 августа.

«Безусловно, мы видим, что и как передвигается в Крыму, как Крым превращен в большую военную базу. И мы знаем, что на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, в том числе корабли, оснащенные крылатой ракетой «Калибр». У нас есть достаточно информации о том, что происходит», — подчеркнул он.

В то же время Кулеба отметил, что системы мониторинга, с помощью которых Украина следит за милитаризацией Крыму, не подлежат публичной огласке.

«Наша задача сейчас — укреплять собственные Вооруженные силы и укреплять союзнические действия в Черном море для сдерживания России. Это первый шаг. А дальнейший шаг — это уже будет вывод России из Крыма», — добавил министр.

Отдельно Кулеба заявил, что «Крымская платформа» — это важный элемент стратегии внешней политики, которая предусматривает создание разного рода альянсов для укрепления безопасности Украины.

«В организации «Крымской платформы» не было ни одного простого вопроса, все было очень сложно, но мы показали, что можем достигать высоких результатов, когда работаем как команда. Что меня лично радует — что мы наконец выходим из статуса жертвы в статус спасателя. То есть мы совсем иначе начинаем позиционировать Украину на международной арене.