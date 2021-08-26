Суд Одессы признал незаконными намерения мэра Труханова вернуть проспект Жукова

Новости

Facebook / Геннадий Труханов

Одесский окружной административный суд отменил распоряжение мэра Одессы Геннадия Труханова о созыве общественных слушаний по возвращению проспекту Небесной Сотни и улицы Инглези старых названий — проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Одесского горсовета Жанна Мандрыченко.

«На всякий случай напомню, что с 2015 года в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», который запрещает называть улицы украинских городов именами советских деятелей, политиков и прочих», — написала Мандрыченко.

Она также отметила, что мэра Труханова неоднократно предупреждали, что его обещания противоречат действующему законодательству Украины.

«А самое главное, одиозный и противоречивый персонаж советской истории, на чьей совести миллионы загубленных жизней, не может быть на топонимической, ментальной карте Одессы», — добавила депутат.

О чем идет речь?

16 октября мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Одесская городская историко-топонимическая комиссия поддержала его инициативу и решила вернуть названия улиц Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии.

Труханов говорит, что для возвращения названия «есть все законные основания», а Георгий Жуков «не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом» в годы Второй мировой войны. Позже в Институте нацпамяти отреагировали на намерения Труханова. Там заявили, что собирают документы и готовят заявление в правоохранительные органы об оспаривании декоммунизации.