На Львовской железной дороге из-за аварии на путях задерживается ряд поездов
- Автор:
- София Телишевская
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Videvo
На Львовской железной дороге сошел с рельсов поезд Клепаров — Батьево, из-за чего ряд рейсов задерживается. Инцидент произошел утром 26 августа — грузовой поезд перевозил щебень и железную руду.
Сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий аварии, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
В результате схода вагонов никто не пострадал, но повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.
Поэтому задерживаются в пути пассажирские поезда:
- № 6 Херсон — Ужгород;
- № 41 Днепр — Трускавец;
- № 46 Лисичанск — Ужгород;
- № 146 Ужгород — Львов;
- № 807 Львов — Коломыя.
Время опоздания поездов составляет от 50 минут до одного часа и двадцати минут.
Восстановление движения по нечетной колее на участке Глинна- Навария — Львов планируется в течение 24 часов.
- В начале августа Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров временно возложить обязанности председателя правления компании «Укрзалізниця» на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Впоследствии правительство назначило исполняющим обязанности главы правления компании «Укрзалізниця» Александра Камышина.