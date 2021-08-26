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На Львовской железной дороге из-за аварии на путях задерживается ряд поездов

Автор:
София Телишевская
Дата:

Videvo

На Львовской железной дороге сошел с рельсов поезд Клепаров — Батьево, из-за чего ряд рейсов задерживается. Инцидент произошел утром 26 августа — грузовой поезд перевозил щебень и железную руду.

Сейчас железнодорожники работают над ликвидацией последствий аварии, сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

В результате схода вагонов никто не пострадал, но повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Поэтому задерживаются в пути пассажирские поезда:

Время опоздания поездов составляет от 50 минут до одного часа и двадцати минут.

Восстановление движения по нечетной колее на участке Глинна- Навария — Львов планируется в течение 24 часов.