НАПК уличило экс-начальника управления Госаудитслужбы в Луганской области в сокрытии более 37,5 миллиона гривен
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Национальное агентство по предупреждению коррупции разоблачило бывшего начальника Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области Леонида Березинского на сокрытии более 37,5 миллиона гривен доходов.
Об этом сообщили в НАПК.
Так, экс-чиновник несколько лет в декларациях указывал, что владеет более чем 7,5 миллиона гривен. Накопления жены ни в одной из деклараций указаны не были.
Во время полной проверки декларации за 2020 год Нацагентство выявило, что жена чиновника одолжила третьему лицу $1,6 миллиона (около 45 миллионов гривен на тот момент).
По словам Березинского, он не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.
В то же время при проверке было обнаружено заверенное нотариусом заявление с подписью экс-чиновника, которым он согласовал передачу женой денег взаймы. Также в документе указано, что этот заем предварительно обсужден и соответствует их общим интересам.
Впоследствии Березинский объяснил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 по 2019 год составил всего около 4 тысяч гривен.
По данным НАПК, экс-чиновник законно получил почти 7,7 миллиона гривен, еще более 37,5 миллиона гривен имеют признак незаконного обогащения.
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