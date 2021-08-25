Пентагон ввел обязательную вакцинацию для военных США

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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

Пентагон принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для американских военных.

Об этом пишет «Голос Америки».

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, вакцинация станет обязательной для всех действующих военнослужащих, которых в США около 1,3 миллиона.

«Мы готовим инструкции для Вооруженных сил. Сроки завершения вакцинации, то есть, как быстро мы хотим ее провести — мы работаем над этими инструкциями прямо сейчас», — подчеркнул он.