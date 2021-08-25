Пентагон ввел обязательную вакцинацию для военных США
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr
Пентагон принял решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для американских военных.
Об этом пишет «Голос Америки».
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, вакцинация станет обязательной для всех действующих военнослужащих, которых в США около 1,3 миллиона.
«Мы готовим инструкции для Вооруженных сил. Сроки завершения вакцинации, то есть, как быстро мы хотим ее провести — мы работаем над этими инструкциями прямо сейчас», — подчеркнул он.
- Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от коронавируса, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее немецким партнером BioNTech. Государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошел успешно. Решение FDA расширяет возможности госучреждений и частных работодателей вводить обязательную вакцинацию своих сотрудников.