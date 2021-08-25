В Украине открыли посольство Ирландии. Ранее украинцы подавали документы на визу через Москву

Новости

Nick Grapsy / Wikimedia

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн торжественно открыли помещение посольства Ирландии в Украине.

Об этом сообщает МИД.

«Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности ІТ-секторе, в сфере инвестиций и образования», — отметил Сеник.

Министр иностранных дел Ирландии Коуэн отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества.

Дипломатические отношения между Украиной и Ирландией установлено 1 апреля 1992 года, а уже в августе 2003 года Киев открыл там свое посольство.

Официальное открытие посольства Ирландии в Киеве состоялось 23 августа 2021 года во время визита министра иностранных дел Ирландии Саймона Коуэн в Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы».