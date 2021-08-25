«Это беспрецедентно». Мадагаскар находится на грани первого голода, связанного с изменениями климата
- Автор:
- София Телишевская
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Julian Scagliola / Unsplash
Мадагаскар находится на грани первого в мире голода, связанного с изменением климата — после четырех лет засухи десятки тысяч людей уже страдают от катастрофического отсутствия продовольствия.
Об этом свидетельствуют данные ООН, пише ВВС.
Самая сильная за четыре десятилетия засуха опустошила изолированные фермерские общины на юге страны, в результате чего семьи вынуждены питаться насекомыми, чтобы выжить.
«Этот голод вызван изменением климата, а не конфликтом», — утверждает Шелли Такрал из Всемирной продовольственной программы ООН.
По оценкам специалистов, 30 тысяч человек сейчас испытывают наивысший уровень отсутствия продовольственной безопасности. Есть опасения, что ситуация может резко ухудшиться, поскольку на Мадагаскаре наступает традиционный «неурожайный сезон».
«Это беспрецедентно. Эти люди не сделали ничего, чтобы внести свой вклад в изменение климата. Они не сжигают ископаемое топливо и все же они несут на себе основное бремя из-за изменения климата», — сказала Такрал.
«Сегодня нам абсолютно нечего есть, кроме листьев кактуса», — признается мать троих детей Боле. Она рассказала, что ее муж, как и соседка, недавно умер от голода, оставив ее с двумя детьми, которых надо кормить.
Хотя засуха на Мадагаскаре — это частое явление, эксперты считают, что изменение климата может быть напрямую связано с нынешним кризисом.
«Во многих отношениях это можно рассматривать как очень мощный аргумент для того, чтобы люди изменили свой образ жизни», — сказал доктор Рондро Барималала, мадагаскарский ученый, работающий в Университете Кейптауна в Южной Африке.
Последствия нынешней засухи теперь ощущаются и в крупных городах на юге Мадагаскара, где многие дети вынуждены просить еду на улицах.
- Изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным, а некоторые из тенденций уже необратимы, во всяком случае на данном этапе.
- Изменение климата уже сегодня приводит к многочисленным случаям экстремальной погоды во всех регионах планеты. Более того, по данным ученых, меняется вся климатическая система Земли, и эти изменения сказываются на состоянии атмосферы, океанов, ледовых покровов и поверхности Земли. Многие из этих изменений являются беспрецедентными, а некоторые тенденции (рост уровня океана) в ближайшие века или даже тысячелетия невозможно будет остановить.