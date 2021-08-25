На Ровенщине разоблачили подпольные карьеры, на которых годами нелегально добывали базальт. Убытки оценили в 70 млн гривен

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Ровенская областная прокуратура

В Ровенской области разоблачили подпольные карьеры, на которых незаконно добывали базальт в промышленных масштабах.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, нелегальный бизнес организовали два руководителя местной фирмы, которые без разрешения на специальное недропользование наладили добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.

По данным СБУ, дельцы сбывали горные породы представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные деньги выводили через сеть подконтрольных фирм.

По предварительной оценке экспертов, злоумышленники причинили государству ущерб на более чем 70 миллионов гривен.

В то же время в Ровенской областной прокуратуре уточнили, что базальт незаконно добывали с 2017 года.

Во время обысков правоохранители выявили и изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок; 4 единицы спецтехники и 3 грузовика; более $24 тысяч, 27 тысяч гривен и €200; гранату Ф-1 с запалом, более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм и незарегистрированное стрелковое оружие.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Специалисты устанавливают размер ущерба, причиненого окружающей среде, продолжаются следственные действия и экспертизы.