Чехия открыла границы для украинцев. Что нужно для въезда
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Gabriel Kuchta / Getty Images
Правительство Чехии сняло ограничения на въезд в страну туристов из Украины. Новые правила заработали с 25 августа.
Об этом сообщается на интерактивной карте от МИД Украины.
Въехать смогут только туристы, вакцинированные такими препаратами:
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Spikevax (Moderna);
- Comirnaty (Pfizer/BioNTech);
- Janssen (Johnson & Johnson);
- Covishield.
В подтверждение вакцинации необходимо предоставить международный сертификат о вакцинации на английском языке или COVID-сертификат в приложении «Дія». Для въезда нужно, чтобы после введения последней дозы прошло 14 дней.
С собой нужно иметь биометрический паспорт, медицинскую страховку, также необходимо заполнить анкету на специальном сайте чешского правительства.
- 14 июля Европейский Союз внес Украину в «зеленый список» стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на путешествия для украинцев.
- Менее чем за две недели для украинцев открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия, Люксембург и другие страны.