Минздрав призывает родителей сделать детям плановые прививки до начала учебного года
- Автор:
- София Телишевская
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
В Министерстве здравоохранения призвали родителей сделать детям необходимые плановые прививки до начала нового учебного года.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок дети должны получить защиту от 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа В (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.
Государство закупает все вакцины, поэтому родителям нужно только обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы сделать прививку ребенку.
В Минздраве отметили, что хотя регионы обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы вакцинации медленные. По данным Центра общественного здоровья, на конец июня этого года только 38% детей в возрасте 6 лет были вакцинированы от полиомиелита и 31,6% — от дифтерии и столбняка.
«Пандемия негативно сказывается на темпах рутинной вакцинации, и такая ситуация сложилась во многих странах мира. Но прошлый год показал, что даже на пике заболеваемости COVID-19 мы можем иметь высокий уровень охвата прививками от вакциноуправляемых болезней», — сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей. По его словам, будут работать только те школы, где будут вакцинированы не менее 80% учителей.
- В июне Кабмин продлил карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений. Вся территория Украины находится в обновленной «зеленой» зоне — массовые мероприятия можно проводить с заполнением залов на 100%.
- Но в Минздраве уже прогнозируют возвращение жесткого карантина и перевода страны в «красную» зону. Там считают, что из-за распространения штамма «Дельта» это лишь вопрос времени.