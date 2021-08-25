Минздрав призывает родителей сделать детям плановые прививки до начала учебного года

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В Министерстве здравоохранения призвали родителей сделать детям необходимые плановые прививки до начала нового учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок дети должны получить защиту от 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа В (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

Государство закупает все вакцины, поэтому родителям нужно только обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы сделать прививку ребенку.

В Минздраве отметили, что хотя регионы обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы вакцинации медленные. По данным Центра общественного здоровья, на конец июня этого года только 38% детей в возрасте 6 лет были вакцинированы от полиомиелита и 31,6% — от дифтерии и столбняка.

«Пандемия негативно сказывается на темпах рутинной вакцинации, и такая ситуация сложилась во многих странах мира. Но прошлый год показал, что даже на пике заболеваемости COVID-19 мы можем иметь высокий уровень охвата прививками от вакциноуправляемых болезней», — сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.