В Украину идут похолодание и дожди, в отдельных районах синоптики прогнозируют град

Новости

Pixabay / Daniel Borker

Погоду в Украине до конца недели будут определять циклонические образования Manfred и Nick, которые принесут за собой дожди и локальные грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

«Температура будет существенно отличаться в разных уголках страны — на западе, севере, Виннитчине и Черкасчине — довольно прохладно, а вот на остальной территории еще сохранится жара», — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу УГМЦ, в ближайшие двое суток в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. В четверг, 26 августа, в отдельных районах центральных, Одесской и Николаевской областей возможны град и шквалы 15—20 м/с.

В субботу, 28 августа, осадки покинут Украину, только в западных и северных областях ночью местами пройдут кратковременный дождь, гроза.

Также синоптики прогнозируют в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +8...+15 °С, днем +17...+23 °С, на остальной территории ночью +15...+20 °С, днем +24...+30 °С. 28 августа на юго-востоке страны ожидается до +33 °С.