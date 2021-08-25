Россия снова собирается включить в ТКГ «эксперта» боевиков Пирогову. Украина называет это попыткой сорвать консультации

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ksietta / YouTube

Российская делегация в Трехсторонний контактной группе по Донбассу за менее чем сутки до начала заседания сообщила, что привлекла к работе Майю Пирогову — в Украине ее осудили за террористическую деятельность. Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации и заявляет, что не будет проводить заседание с террористами.

Об этом украинская делегация сообщила в Facebook в среду, 25 августа.

Украина отмечает, что таким образом российская делегация пытается переложить свою ответственность за срыв обмена лицами, содержащихся в связи с конфликтом и разблокирования работы КПВВ со стороны боевиков. Украинская делегация отмечает, что попытки начать переговоры с Пироговой в составе делегации напрасны.

Россияне не впервые привлекают к переговорам по Донбассу Майю Пирогову. Украина отказывается от таких переговоров и требует от ОБСЕ исключить ее из состава делегации. В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Пирогову к 10 годам лишения свободы за создание террористической организации «ДНР». Боевики называют ее журналистом, блоггером и волонтером. В свое время Пирогова руководила «министерством информационной политики ДНР».