Россия снова собирается включить в ТКГ «эксперта» боевиков Пирогову. Украина называет это попыткой сорвать консультации
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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ksietta / YouTube
Российская делегация в Трехсторонний контактной группе по Донбассу за менее чем сутки до начала заседания сообщила, что привлекла к работе Майю Пирогову — в Украине ее осудили за террористическую деятельность. Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации и заявляет, что не будет проводить заседание с террористами.
Об этом украинская делегация сообщила в Facebook в среду, 25 августа.
Украина отмечает, что таким образом российская делегация пытается переложить свою ответственность за срыв обмена лицами, содержащихся в связи с конфликтом и разблокирования работы КПВВ со стороны боевиков. Украинская делегация отмечает, что попытки начать переговоры с Пироговой в составе делегации напрасны.
Россияне не впервые привлекают к переговорам по Донбассу Майю Пирогову. Украина отказывается от таких переговоров и требует от ОБСЕ исключить ее из состава делегации. В 2018 году суд в Черновцах заочно приговорил Пирогову к 10 годам лишения свободы за создание террористической организации «ДНР». Боевики называют ее журналистом, блоггером и волонтером. В свое время Пирогова руководила «министерством информационной политики ДНР».
- В течение последнего времени на Донбассе возросло количество нарушений режима прекращения огня и ухудшилась ситуация с безопасностью на участках разведения сил и средств. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау также представила двух новых координаторов рабочих групп ТКГ: Сильви-Аньес Берману будет работать в политической рабочей группе; Шарлотта Реландер — в гуманитарной рабочей группе.