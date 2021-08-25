Губернатором штата Нью-Йорк впервые в истории стала женщина
- Автор:
- Олег Панфилович
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Штат Нью-Йорк впервые в истории возглавила женщина.
Об этом сообщает The New York Times.
62-летняя Гочул стала первой женщиной-главой штата Нью-Йорк и в целом девятой женщиной-губернатором в США. 57-й губернатор Нью-Йорка дала присягу в Капитолии штата на закрытой церемонии.
«Я чувствую тяжесть ответственности на моих плечах и я уверяю граждан, что справлюсь с задачей», — сказала Гочул. После присяги Кэти Гочул официально начала деятельность в должности губернатора.
- В начале августа генеральный прокурор Нью-Йорка обнародовал результаты расследования, согласно которому губернатор штата Куомо сексуально домогался по меньшей мере 11 женщин. Некоторые из женщин утверждали, что он их лапал и склонял к сексу.
- Ряд сенаторов и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскритиковали Куомо, а президент Байден потребовал его отставки.
- 10 августа Куомо подал в отставку.