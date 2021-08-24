Польша передала Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Новости

Sean Gallup / Staff

Украина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Их уже распределили по регионам.

Об этом в своем Facebook написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Спасибо правительству Польши и господину президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19. 650 тысяч доз вакцины АстраЗенека уже развезено в регионы», — сообщил он.

Также Польша передала Украине средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их в ближайшее время доставят в украинские больницы.