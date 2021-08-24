Польша передала Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Украина получила от Польши 650 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Их уже распределили по регионам.
Об этом в своем Facebook написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Спасибо правительству Польши и господину президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь оказанную нашей стране в рамках борьбы с COVID-19. 650 тысяч доз вакцины АстраЗенека уже развезено в регионы», — сообщил он.
Также Польша передала Украине средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их в ближайшее время доставят в украинские больницы.
- Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Так в Украине вакцинируют против коронавируса препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Moderna.