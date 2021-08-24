Рада поддержала в первом чтении закон о Большом гербе Украины

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УНІАН / Кузьмин Александр

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об утверждении в Украине Большого государственного герба.

За соответствующее решение проголосовали 257 нардепов.

Документ поддержали 213 членов фракции «Слуга народа», 13 — фракции «Батьківщина», 16 — группы «Довіра», 9 — фракции «За майбутнє», а также 6 внефракционных нардепов. Отказались голосовать за Большой герб фракции ОПзЖ, «Европейская солидарность» и «Голос».

Верховна Рада України