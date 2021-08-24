В центре Киева во время парада ко Дню Независимости Украины мужчина пытался совершить самосожжение

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Yevgeniy Gradov / Unsplash

В Киеве во время военного парада по случаю 30-й годовщины независимости Украины мужчина совершил попытку самосожжения.

Об этом сообщили очевидцы инцидента и обнародовали видео. Впоследствии информацию о попытке самосожжения подтвердили в пресс-службе полиции столицы.

«25-летний гражданин облил себя неизвестным веществом и поджег. Сотрудники полка полиции особого назначения № 1 увидели действия мужчины, оперативно среагировали и вызвали бригаду скорой помощи», — рассказали правоохранители.

Как отмечается, попытка самосожжения произошла у здания Главпочтамта. Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Он не получил значительных повреждений.

Пока неизвестно, что побудило мужчину поджечь себя, полиция еще не квалифицировала произошедшее.