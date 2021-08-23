МВФ начал выдавать $650 млрд для спасения мировой экономики. Украина получит $2,7 млрд

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В понедельник, 23 августа, МВФ начал перечислять странам-членам $650 миллиардов помощи для преодоления последствий коронавирусного кризиса. Украина в рамках этой программы получит $2,7 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

«Самое большое в истории выделение специальных прав заимствования (SDR) — примерно 650 миллиардов долларов США — начинается сегодня. Это станет значительным толчком для мира и, при условии разумного использования, является уникальной возможностью преодолеть этот беспрецедентный кризис», — отметила руководительница МВФ Кристалина Георгиева.

Первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова вечером 23 августа сообщила, что Украина уже получила $1,9 млрд.