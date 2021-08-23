МВФ начал выдавать $650 млрд для спасения мировой экономики. Украина получит $2,7 млрд
- Автор:
- Костя Войтенко
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Samuel Corum / Stringer / Getty Images
В понедельник, 23 августа, МВФ начал перечислять странам-членам $650 миллиардов помощи для преодоления последствий коронавирусного кризиса. Украина в рамках этой программы получит $2,7 миллиарда.
Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
«Самое большое в истории выделение специальных прав заимствования (SDR) — примерно 650 миллиардов долларов США — начинается сегодня. Это станет значительным толчком для мира и, при условии разумного использования, является уникальной возможностью преодолеть этот беспрецедентный кризис», — отметила руководительница МВФ Кристалина Георгиева.
Первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова вечером 23 августа сообщила, что Украина уже получила $1,9 млрд.
- Совет Международного валютного фонда одобрил выделение $650 млрд на восстановление мировой экономики после убытков, которые нанесла эпидемия коронавируса, в начале июля.
- Деньги распределят среди 190 стран-членов МВФ по квотам. Постсоветские страны в целом получат $25 млрд. Больше всего — $17,5 млрд — Фонд перечислит России. Украина получит $2,7 млрд, почти $1,6 млрд — Казахстан.