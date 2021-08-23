Зеленский: С начала оккупации Крыма Россия втрое увеличила военное присутствие на полуострове

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Российская Федерация превратила Крым, который был гарантией региональной стабильности, в военную базу — в частности втрое увеличила военное присутствие в Крыму с начала оккупации.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время открытия саммита «Крымской платформы», который транслирует ОП.

«Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, и сейчас это, можно сказать, пороховая бочка. С начала оккупации Москва втрое увеличила свое военное присутствие на нашем украинском полуострове. Из всемирно известного курорта сегодня Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для дальнейшего расширения влияния Российской Федерации на регион Черного моря», — сказал президент Украины.

Он отметил, что без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым.

«Мы понимаем, что самостоятельно наша независимая страна никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, в частности поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что «оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности, принцип территориальной целостности и неприкосновенности границ».

«Нашу территорию аннексировало одно из государств-гарантов безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, одно из государств-членов Совета безопасности ООН», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что певица Джамала, которая открыла саммит «Крымской платформы», своей песней «1944» напомнила о трагических событиях, когда из Крыма депортировали более 200 тысяч человек.

По словам президента, «Крымская платформа» начинает обратный отсчет времени до освобождения украинского полуострова.