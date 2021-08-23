Мы начинаем обратный отсчет деоккупации Крыма. Зеленский открыл саммит «Крымской платформы»

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский открыл первый саммит «Крымской платформы» в Киеве и поблагодарил всех участников мероприятия.

Обращение главы государства транслирует пресс-служба Офиса президента в социальных медиа.

«Сегодня, 23 августа 2021 года, происходит очень знаковое событие, первое со времен оккупации украинского Крыма, которое поднимает вопрос его возвращения Украине. Сейчас этот вопрос актуален и мы должны его решить», — сказал Зеленский и отметил, что в саммите принимают участие 46 делегаций из разных стран мира.

По словам Зеленского, после оккупации Россией Крыма полуостров превратился в территорию, где системно нарушаются права и свободы человека и ни одна страна мира не защищена от таких действий РФ.

«Украина и я лично буду делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические, прежде всего дипломатические меры», — отметил президент и напомнил о принятии закона о коренных народах для сохранения крымских татар, караимов и крымчаков.

«Мы не проводим саммит ради саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на семь лет», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, «Крымская платформа» начинает обратный отсчет времени до освобождения украинского полуострова.

«И вполне возможно, что 23 августа 2021 года станет началом деоккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Оккупация Крыма началась в Москве, а деоккупацию мы начнем в Киеве», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Для участия в саммите в Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС, а именно Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Грузии, Словении, Хорватии, Швеции, Финляндии и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Участие в саммите подтвердили главы парламентов Швейцарии и Чехии, а также 17 министров и заместителей министров (Австрия, Албания, Болгария, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Норвегия, Северная Македония, Португалия, США, Турция, Франция, Черногория).

На уровне послов на саммите представлены Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Бельгия, Греция, Исландия и Дания.

Встреча продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть открыла украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней «1944». Также участники обсудят проблемы деоккупации полуострова в рамках панельных дискуссий.