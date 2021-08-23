Украина выполнила все требования для получения транша от ЕС

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Об этом он сообщил во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

«Для нас важным шагом поддержки станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила все условия для его получения», — сказал глава правительства.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии отметил, что Евросоюз мобилизовал «беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины». По его словам, предоставление в 2020 году первого транша в размере 600 миллионов евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

«Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы макрофинансовой помощи ЕС, чтобы получить второй транш. Исходя из предварительного анализа, эти условия в широком смысле были выполнены», — подчеркнул Домбровскис.