В 30 странах мира дипломаты и диаспора развернули 30-метровые флаги Украины

Новости

Ко Дню Государственного флага Украины Министерство иностранных дел опубликовало видео, как различные страны мира приветствуют Киев с праздником, развевая украинский флаг.

«По случаю праздника в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги», — говорится в сообщении МИД.

Сине-желтый флаг развевался в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Персидского залива и в мексиканской долине Теотиуакан, в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов Flame Towers в Азербайджане.

В Греции воздушный шар пронес Государственный флаг Украины над самым высоким высокогорным озером Пластира, а в Загребе наш флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости украинского народа.