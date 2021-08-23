В Теннесси выпало рекордное количество осадков — наводнение унесло жизни 22 человек

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Michael S. Williamson / The Washington Post via Getty Images

В результате наводнения в Среднем Теннесси (США) погибли по меньшей мере 22 человека. Еще около полусотни человек считаются пропавшими без вести.

Об этом заявил шериф округа Хамфрис, который накрыла непогода, Крис Дэвис, пишет AP.

По данным Национальной службы погоды, в округе Хамфрис менее чем за 24 часа в субботу выпало до 43 сантиметров осадков. Этот показатель побил рекорд Теннесси по суточному количеству осадков более чем на восемь сантиметров.

Дожди больше всего навредили сельской местности, размыв дороги и повредив вышки связи и телефонные линии.

По словам шерифа, большинство пропавших без вести живут в районах, где вода поднялась быстро и люди не успели подготовиться.