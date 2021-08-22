Экс-президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме

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Бывшая президент Боливии Жанин Аньес, арестованная по делу о государственном перевороте, попыталась убить себя в тюрьме.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ее адвокатов.

Аньес пыталась вскрыть вены — она нанесла себе три пореза в нижней части рук. Ее обнаружил тюремный врач, после чего Аньес доставили в госпиталь при тюрьме. По словам министра внутренних дел страны Карлоса Кастильо, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Адвокаты заявили, что это крик о помощи. Они оценивают ее психологическое состояние как тяжелое и пытались добиться ее освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. За день до попытки суицида Аньес было предъявлено обвинение в геноциде – именно так прокуратура квалифицировала подавление акций протестов в 2019 году.