Власти Китая официально отменили штрафы за рождение третьего ребенка

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Отмена штрафов за рождение третьего ребенка стало следствием опасения по поводу раннего старения населения и сокращения рождаемости в Китае.

Об этом сообщает Sky News.

Соответствующее решение принял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Комитет также призвал власти Китая обновить законодательство в части налогообложения, школьного образования, жилья и занятости населения, чтобы «облегчить бремя семей».

Власти Китая в 1979 году начали политику «Одна семья — один ребенок», чтобы замедлить высокие темпы роста населения. Парам не разрешалось иметь более одного ребенка. За нарушение людей штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты.

В результате через несколько десятков лет нация начала стареть — молодежи было значительно меньше, а людей трудоспособного возраста не хватало. Поэтому в 2016 году власти разрешили китайцам иметь до двух детей. Это немного повысило рождаемость, но через несколько лет она снова начала падать.