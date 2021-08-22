Одесский международный кинофестиваль объявил победителей

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Жюри Одесского международного кинофестиваля определило победителей конкурса. Гран-при получил игровой фильм «Стоп-Земля» режиссера Екатерины Горностай.

Об этом сообщила сама режиссер на своей странице в социальных медиа.

Фильм «Стоп-Земля» получил приз зрительских симпатий, кроме того, жюри признало его лучшим полнометражным фильмом, а игру актеров-подростков — лучшей актерской работой (хотя они не были профессионалами).

Эта лента о подростковой влюбленности и дружбе 16-летней девушки Маши в тревожные для нее моменты взросления.

Лучшей режиссерской работой признали короткометражный фильм «Leopolis Night» Никона Романченко, а лучшим короткометражным фильмом стали «Папинаы кроссовки» Ольги Журбы.

Приз Международной федерации кинопрессы получили фильм «С завязанными глазами» Тараса Дроня и лента «Папины кроссовки».

А специальную награду жюри присудили полнометражному фильму «Соперник» Маркуса Ленца.

Награду за вклад в киноискусство получил британский режиссер Терри Гиллиам, снявший фильмы «12 обезьян», «Приключения барона Мюнхгаузена» и «Страх и отвращение в Лас-Вегасе».