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Зеленский подписал указ о санкциях против блогера Шария и главреда «Страна.ua» Гужвы

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Facebook / Офіс президента

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против главного редактора издания «Страна.uа» Игоря Гужвы и видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом сообщает Офис президента.

Санкции предусматривают:

Кабинет министров вместе со Службой безопасности Украины, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальным банком и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации должны обеспечить реализацию и мониторинг этих санкций.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.